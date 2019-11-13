"Не можем удовлетворить всех": Гончарук объяснил суть закона о рынке земли

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть не может удовлетворить всех в рамках рынка земли. При этом он отметил, что главной задачей является сбалансирование интересов всех стейкхолдеров, установление прозрачных правил и поддержка честной конкуренции.

"Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не дадим возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей", - написал политик в Facebook.

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При этом он указал, что земельная реформа не о распродаже, а о "восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду".

"Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, прорабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и противниками этой инициативы, с целью поиска общего знаменателя", - объяснил Гончарук.

Напомним, что в Верховной Раде произошла перепалка между нардепами из-за рынка земли.