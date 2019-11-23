"Сыворотки нет": Комаровский рассказал, как Скалецкой на уши "навешали лапши"

В Украине недостаточно противодифтерийной сыворотки, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой "огромные специалисты" на уши навешали лапши, что в государстве куча противодифтерийной сыворотки.

В нашей стране недостаточно сыворотки от дифтерии, рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в эфире телеканала Украина.

По его словам, в государстве сыворотки от дифтерии реально на лечение десяти тяжелых случаев болезни, поэтому можно считать, что в стране сыворотки нет.

"У нас нет проблем на сегодня с вакцинами от дифтерии и столбняка. В каждой поликлинике вакцины есть, причем и для детей, и для взрослых… у нас около 60% (детей - Ред.) всего привиты от дифтерии, а взрослые, ну это 20-30% - не больше", - отметил врач.

Медик подчеркнул, что дифтерию можно вылечить только противодифтерийной сывороткой.

Читайте такжеДифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии"Противодифтерийной сыворотки в стране нет, несмотря на то, что министру (Скалецкой - Ред.) навешали лапши на уши, и начали рассказывать огромные специалисты, о том, что у нас куча сыворотки. У нас в стране сыворотки реально на лечение десяти тяжелых случаев дифтерии, понимаете, и он сосредоточены там, чтобы пока их довезут…", - сказал он.

Комаровский добавил, что дифтерия не всегда очевидна.

"…если передо мной ребенок, и у меня есть диагноз дифтерия под вопросом - это не всегда очевидный диагноз, и я вижу, что ребенок не привит или взрослый не привит, я обязан сейчас немедленно вводить сыворотку, потом будет поздно. А если речь идет о взрослом, который попадает, как правило, на четвертый-пятый день болезни, мне вообще ждать некогда. Так вот - сыворотки нет", - утверждает педиатр.

Ранее Зоряна Скалецкая говорила, что в Украине контролируют ситуацию с дифтерией, и в государстве нет речи о серьезной эпидемии. Глава Минздрава утверждала, что Украина в 2019 году может рассчитывать на 450 флаконов противодифтерийной сыворотки.