Политолог рассказал, какие у украинцев "красные линии" по войне на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Политолог и научный директор фонда Деминициативы Алексей Гарань озвучил информацию об отношении украинцев к войне на Донбассе, полученную которые их проведенного недавно (и еще необнародованного) совместного с Киевским международным институтом социологии ноябрьского опроса.

Как заявил он в эфире Радио НВ, полные результаты опроса будут опубликованы в следующую пятницу опубликован 6 декабря во время пресс-конференции социологических служб.

Читайте такжеСоциологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского"Украинцы не согласны на то, чтобы закреплять в Конституции особый статус для неподконтрольных территорий. Украинцы не согласны на полную амнистию (на частичную — да, на полную — нет (то, что написано в Минских договоренностях). Украинцы не согласны на то, чтобы выборы на оккупированных территориях проходили на условиях той стороны [террористов — Главред]", — рассказал Гарань.

Кроме того, по его словам, опрошенные украинцы категорически против создания так называемой "народной милиции" в ОРДЛО.

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев сожалеют о том, как проголосовали на президентских выборах-2019.