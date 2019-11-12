  1. Главная
  3. Мнения

Такой Донбасс нам не нужен, или Главная опасность опроса в ОРДЛО

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

12 ноября 2019, 10:01

Опрос слишком подыгрывает и добавляет аргументы тем, кто против реинтеграции Донбасса.

Донбасс
Донбасс / Фото: REUTERS

Опрос жителей неподконтрольного Донбасса, при всех сомнениях, подозрениях, которые, безусловно, к нему присутствуют, отображает общие настроения, пророссийские и в значительной степени – антиукраинские. Впрочем, не только это исследование, но и те, которые проводились раньше, демонстрировали похожую картину.

Но почему именно сейчас и почему в таком концентрированном виде демонстрируются антиукраинские и пророссийские взгляды? Думаю, в этом есть некоторое преувеличение и того, и другого – конечно, у значительной части людей есть симпатии к России, но иллюзии того, что эти территории возьмут в Россию, там уже нет. Пять лет прошло - никто не взял и далее демонстрируют, что никто брать не собирается. Иллюзия якобы сохраняется у 70 процентов населения. И тут у меня есть сомнения.

Потом, по рейтингам отдельных представителей, политическим фигурам у меня тоже есть сомнения – например, очень низкий рейтинг у Ахметова, низкий рейтинг у Зеленского, который чуть лучше, чем у Януковича. Безусловно, Зеленский там не свой, но не думаю, что эти показатели настолько низкие.

Ведь на самом деле, украинские социологические центры не делают опросов в ОРДЛО с 2014 года. Потому что провести полноценный, нормальный опрос на оккупированных территориях невозможно без согласия тамошних руководителей. Это вам скажет любой вменяемый социолог. И вопрос в том, что если этого по понятным причинам не могут сделать украинские социологи, то возникает вопрос, как это смогла сделать организация с неоднозначной репутацией. И тут вот возникает вопрос о том, не было ли влияния на этот опрос? Есть подозрение, что это сделано специально, не знаю, в темную или нет, было использовано именно "Зеркало недели" для демонстрации этих результатов и широкой информационной кампании вокруг них.

Читайте такжеСмешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать ДонбассДля чего это делают? Мы можем только догадываться. Наиболее показательна сейчас ситуация тех, кто хочет дискредитировать саму идею мирного урегулирования. Этот опрос уж слишком подыгрывает и добавляет аргументы тем, кто против реинтеграции Донбасса, то есть приверженцев тезиса "такой Донбасс нам не нужен", мол зачем нам их оттуда забирать.

Но это очень опасная логика, поскольку похожие настроения и в Крыму. Если мы отказываемся от такой части Донбасса, то мы практически автоматом отказываемся и от Крыма, а дальше легко отказаться и от Харькова и Одессы хотя бы потому, что там голосуют не за те партии.

Очень показательную, хоть и конспирологическую версию, озвучила Соня Кошкина, говоря о том, что кто-то дал Зеленскому данные о том, что у него якобы очень высокие рейтинги на оккупированной части Донбасса и как раз поэтому он сейчас активно работает над мирным урегулированием. Насколько я слышал, в частности, от журналистов, которые бывали на закрытых встречах с президентом вначале октября, Зеленский открыто заявлял об отсутствии иллюзий о том, кто победит на выборах в этом регионе. Причем упоминают Сивохо, хотя он сам проиграл выборы даже на освобожденных территориях. Но есть мнение, что этот опрос должен был стать для президента холодным душем, чтобы отвернуть его от мирного урегулирования.

Но я не исключаю, что на самом деле мы видим, что условно разные башни Кремля через опрос общественного мнения, который якобы проводят там, хотят повлиять на ситуацию и в Украине. Условно, одна башня работает на то, чтобы убедить Зеленского и часть украинского политикума в том, что мирное урегулирование возможно. Но, по моему мнению, заказчиком столь апокалиптической картины о том, что никто там не хочет в Украину, является Сурков – ключевая фигура в Кремле, которая против мирного урегулирования и за то, чтобы оставить все, как есть.

Читайте такжеДонбасская стена, или Почему Украине нужно заморозить конфликт в ОРДЛОХотя я больше склоняюсь к мысли, что реальная картина происходящего там еще более запутана и неоднозначна – есть симпатии к России, подозрения к украинским властям, большое недоверие к Украине, но в то же время люди там на перепутье. Ведь прямое противоречие в том, что несмотря на антиукраинские взгляды, 57 процентов опрошенных все же считают себя украинцами. И вот тут есть шанс, что при условии того, что удастся договориться о реинтеграции (что не гарантировано), то жители этого региона будут приспосабливаться точно также, как приспосабливались жители освобожденных территорий – Мариуполя или, например, Славянска, которые в 2015 году мало чем отличались от жителей Луганска или Донецка. И хоть они и голосуют за людей Ахметова, но не устраивают никаких бунтов – они приспосабливаются. Но так или иначе подозрения о влиянии через этот опрос объективно есть остаются.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Донбасс опрос реинтеграция Донбасса Владимир Фесенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:35
"Власти в Киеве нет": на Майдане Незалежности снова начали строить "курятник" на крыше дома
10:25
Вступление Украины в НАТО и ЕС: Кулеба сделал громкое заявление
10:12
Из-за погоды в Украине объявлен желтый уровень опасности: что делать Видео
10:01
Такой Донбасс нам не нужен, или Главная опасность опроса в ОРДЛО мнение
10:00
Первые Ласточки 1 серия смотреть онлайн и обзор Видео
09:59
Арахамия назвал сроки встречи Зеленского и Путина Видео
09:55
"Бить в челюсть": поколоченный Ляшко Герус раскипятился и жаждет реванша Видео
09:49
"Верьте в воинов": в ВСУ сообщили о потерях оккупантов на Донбассе Видео
09:32
Кулеба рассказал, был ли шанс сорвать строительство Северного потока-2
09:22
В Слуге народа назвали кандидатов на пост главы международного комитета Рады
08:58
В случае отмены санкций против РФ Украина должна получить компенсации - Кулеба
08:57
Разборки в Харькове: девушки устроили жестокую драку прямо на улице Видео
08:35
За стеной: нужно ли Киеву отгородиться от Донбасса мнение
08:32
Пристайко назвал условия своей отставки Видео
08:30
Зеленский согласился на встречу с Путиным тет-а-тет – Назарбаев
08:06
Выл и бился головой о стену: появилось видео суда над питерским историком-расчленителем
07:38
Елла Лібанова: В разі розпаду Росії на Україну чекатимуть страшні наслідки
07:23
Россия загнана в угол: в МИД Украины сделали громкое заявление о войне на Донбассе Видео
07:15
Почему в Украине не спешат с легализацией оружия
06:59
Нормандский формат: Пристайко рассказал о новых требованиях России Видео
06:54
Почему Украина самая бедная мнение
06:47
"Ниче так жопка": Maruv возбудила пикантными фото Фото Видео
06:40
Астролог рассказал, как может быть разрушен Крымский мост
06:16
ТОП-6 модных стрижек для женщин после 50 лет, которые отлично молодят - фото Фото Видео
05:57
"Очень страшные последствия": эксперт сказала, что грозит Украине в случае распада России
05:33
Салют барону Втузенбаху: топ-3 правил качественного анального секса
05:05
Когда будет Черная пятница 2019: Киев уже готовится – каких цен ждать Видео
04:27
Французский маникюр новинки 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – фото Фото
04:01
Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего - отказаться и приметы
03:10
"Оккупанты нам все загадят": в Крыму произошла новая экологическая катастрофа
02:35
Сексолог дала рекомендации для классного орального секса
02:09
"Мерзко, позорище, сосков нет": Наталья Штурм показала большую грудь Фото
01:53
"Мы не сможем победить Путина": эксперт предложил "замириться" с Москвой Видео
01:03
Soap Brows взрывают Instagram: визажист рассказала, как сделать "мыльные" брови Фото
00:28
12 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Синичкин день Видео
11 ноября, понедельник
23:39
Арахамия рассказал, почему Зеленский пошел на перетряску руководства СБУ
23:27
Эхо секс-скандала: в Слуге народа переизберут главу комитета Яременко
23:02
НАБУ пришло за экс-замом Гонтаревой в Нацбанке - СМИ
22:37
Эксперт рассказала, как и почему европейцы в Европе постепенно "вымирают"
22:12
Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату
21:47
В Москве экстренно госпитализировали звезду Ночного дозора
21:35
Сидоренки-Сидоренки 17 и 18 серия смотреть онлайн 11-11-2019 Видео
21:24
Бурный роман, повышение: кому гороскоп на завтра сулит встряску
21:11
Куда там Бузовой: полуголый Батрутдинов повеселился в компании красоток - фото
20:59
Верховная Рада отложила земельные законы до лучших времен Видео
20:52
Футболист ударил тренера противника и спровоцировал массовую драку - видео Видео
20:26
"Обама давал одеяла": Помпео рассказал об оружии для "борьбы с русскими"
20:16
Закрепить особый статус Донбасса в законе: Путин и Меркель обсудили Украину Видео
20:10
"На 100%": в Минобороны рассчитывают на увеличение военной помощи от США
19:42
"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять