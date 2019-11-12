Такой Донбасс нам не нужен, или Главная опасность опроса в ОРДЛО

Донбасс / Фото: REUTERS

Опрос жителей неподконтрольного Донбасса, при всех сомнениях, подозрениях, которые, безусловно, к нему присутствуют, отображает общие настроения, пророссийские и в значительной степени – антиукраинские. Впрочем, не только это исследование, но и те, которые проводились раньше, демонстрировали похожую картину.

Но почему именно сейчас и почему в таком концентрированном виде демонстрируются антиукраинские и пророссийские взгляды? Думаю, в этом есть некоторое преувеличение и того, и другого – конечно, у значительной части людей есть симпатии к России, но иллюзии того, что эти территории возьмут в Россию, там уже нет. Пять лет прошло - никто не взял и далее демонстрируют, что никто брать не собирается. Иллюзия якобы сохраняется у 70 процентов населения. И тут у меня есть сомнения.

Потом, по рейтингам отдельных представителей, политическим фигурам у меня тоже есть сомнения – например, очень низкий рейтинг у Ахметова, низкий рейтинг у Зеленского, который чуть лучше, чем у Януковича. Безусловно, Зеленский там не свой, но не думаю, что эти показатели настолько низкие.

Ведь на самом деле, украинские социологические центры не делают опросов в ОРДЛО с 2014 года. Потому что провести полноценный, нормальный опрос на оккупированных территориях невозможно без согласия тамошних руководителей. Это вам скажет любой вменяемый социолог. И вопрос в том, что если этого по понятным причинам не могут сделать украинские социологи, то возникает вопрос, как это смогла сделать организация с неоднозначной репутацией. И тут вот возникает вопрос о том, не было ли влияния на этот опрос? Есть подозрение, что это сделано специально, не знаю, в темную или нет, было использовано именно "Зеркало недели" для демонстрации этих результатов и широкой информационной кампании вокруг них.

Читайте такжеСмешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать ДонбассДля чего это делают? Мы можем только догадываться. Наиболее показательна сейчас ситуация тех, кто хочет дискредитировать саму идею мирного урегулирования. Этот опрос уж слишком подыгрывает и добавляет аргументы тем, кто против реинтеграции Донбасса, то есть приверженцев тезиса "такой Донбасс нам не нужен", мол зачем нам их оттуда забирать.

Но это очень опасная логика, поскольку похожие настроения и в Крыму. Если мы отказываемся от такой части Донбасса, то мы практически автоматом отказываемся и от Крыма, а дальше легко отказаться и от Харькова и Одессы хотя бы потому, что там голосуют не за те партии.

Очень показательную, хоть и конспирологическую версию, озвучила Соня Кошкина, говоря о том, что кто-то дал Зеленскому данные о том, что у него якобы очень высокие рейтинги на оккупированной части Донбасса и как раз поэтому он сейчас активно работает над мирным урегулированием. Насколько я слышал, в частности, от журналистов, которые бывали на закрытых встречах с президентом вначале октября, Зеленский открыто заявлял об отсутствии иллюзий о том, кто победит на выборах в этом регионе. Причем упоминают Сивохо, хотя он сам проиграл выборы даже на освобожденных территориях. Но есть мнение, что этот опрос должен был стать для президента холодным душем, чтобы отвернуть его от мирного урегулирования.

Но я не исключаю, что на самом деле мы видим, что условно разные башни Кремля через опрос общественного мнения, который якобы проводят там, хотят повлиять на ситуацию и в Украине. Условно, одна башня работает на то, чтобы убедить Зеленского и часть украинского политикума в том, что мирное урегулирование возможно. Но, по моему мнению, заказчиком столь апокалиптической картины о том, что никто там не хочет в Украину, является Сурков – ключевая фигура в Кремле, которая против мирного урегулирования и за то, чтобы оставить все, как есть.

Читайте такжеДонбасская стена, или Почему Украине нужно заморозить конфликт в ОРДЛОХотя я больше склоняюсь к мысли, что реальная картина происходящего там еще более запутана и неоднозначна – есть симпатии к России, подозрения к украинским властям, большое недоверие к Украине, но в то же время люди там на перепутье. Ведь прямое противоречие в том, что несмотря на антиукраинские взгляды, 57 процентов опрошенных все же считают себя украинцами. И вот тут есть шанс, что при условии того, что удастся договориться о реинтеграции (что не гарантировано), то жители этого региона будут приспосабливаться точно также, как приспосабливались жители освобожденных территорий – Мариуполя или, например, Славянска, которые в 2015 году мало чем отличались от жителей Луганска или Донецка. И хоть они и голосуют за людей Ахметова, но не устраивают никаких бунтов – они приспосабливаются. Но так или иначе подозрения о влиянии через этот опрос объективно есть остаются.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда