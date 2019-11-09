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Опрос в "ЛДНР": более 57% жителей считают себя гражданами Украины

9 ноября 2019, 21:47

Всего 3,5% опрошенных связали улучшение своего материального положения с интеграцией в Украину.

Донбасс
Лишь часть жителей оккупированного Донбасса видят свое будущее с Украиной / Фото: REUTERS

Опрос среди жителей оккупированных территорий Донбасса, проведенный изданием Зеркало недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, продемонстрировал, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.

Как сообщает Zn.ua, 57,8% жителей "ЛНДР" назвали себя гражданами Украины, а 41,6% считают себя россиянами.

Респонденты признались, что имеют паспорта "ЛНР" или "ДНР" — 34,8%, и России — 6,8%. При этом 42,9% опрошенных никогда не думали о получении российского паспорта.

34% опрошенных уверены, что в ближайшие пять лет их материальное положение будет улучшаться. При этом 35,4% связывают такое развитие событий с интеграцией в РФ, а всего лишь 3,5% - с возвращением в состав Украины.

9,9% убеждены, что Украина способна помочь своим территориям, приняв их в свой состав на правах широкой автономии. А 10,9% граждан оккупированного Донбасса видят развитие своей территории самостоятельным государством, как Южная Осетия или Абхазия, то есть в форме замороженного конфликта.

"26,8% тех, кто ожидает ухудшения ситуации, связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно, в каком статусе, все равно плохо. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределение или замораживание конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз с таким развитием событий. Лишь 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию", - говорится в результатах исследования.

Примечательно, что 40,2 и 43,3% соответственно затруднились или отказываются ответить на вопрос, как именно урегулировать конфликт на Донбассе и кто их способен защитить.

По информации авторов соцопроса, в ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете, а погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним, советник СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что не стоит доверять результатам опроса жителей оккупированных территорий, поскольку его невозможно было провести объективно.

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