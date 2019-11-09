"Кому-то не хочется возврата территорий": Сивохо поставил под сомнение опросы в "ЛДНР"

Сергей Сивохо заявил, что нельзя верить опросам, проведенным в "ЛДНР" / @sivokho

Советник СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что не стоит доверять результатам опроса жителей оккупированных территорий, проведенным изданием Зеркалом недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, поскольку его невозможно было провести объективно.

"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с МГБ непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. ЛДНР, а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал он в Facebook.

По словам Сивохо, подозрительным является тот факт, что исследование было обнародовано сразу после заявления партии Голос о необходимости заморозки конфликта на Донбассе и выхода Украины из Минских договоренностей. Комик считает, что кто-то из представителей украинского политикума не хочет урегулирования ситуации в регионе.

"Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возврата украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса - выигрывает только Россия, которая сможет наконец-то избавиться от санкций и продолжить более активно "заниматься" "брошенными" Украиной территориями", - подчеркнул он.

Сивохо завил, что мирный процесс необратим и реализация Минских договоренностей сейчас на Донбассе проходит успешно, поэтому остановить его никому не удастся.

Напомним, партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.

Ранее о замораживании конфликта уже говорит нардеп от партии Голос Сергей Рахманин. Он заявил, что с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят.