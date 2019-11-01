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"Жир выдавливает мозг": Сивохо нарвался на гнев украинцев из-за скандального заявления

1 ноября 2019, 07:44

Сергей Сивохо оскандалился из-за заявления о "воинствующем меньшинстве".

Сергей Сивохо
Сергей Сивохо / Фото facebook.com/sivokho

Новоиспеченный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сделал скандальное заявление, которое очень не понравилось украинцам. В частности, экс-шоумен заявил, мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь "воинствующее меньшинство".

Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства, чтобы начать "поиск диалога на пути к миру".  Он подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику".

По его словам, разведение сил в Золотом – это шаг в правильном направлении. Сивохо уверен, что для возвращения Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей в состав Украины необходимо действовать по принципу семьи, то есть научиться понимать, прощать и просить прощения, передает Интерфакс-Украина.

"И поверьте, этот мир неизбежен. А значит сильной и независимой Украине быть", – добавил он.

Сивохо также сослался на давнее знакомство с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул , что не стоит испытывать терпение президента. 

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", – отметил советник секретаря СНБО. 

Заявление Сивохо, мягко говря, не вызвало восторга среди украинцев. В адрес советника секретаря СНБО посыпались обвинения и едкие комментарии. 

"Значит "воинствующее меньшинство?" То есть те, кто пять с половиной лет прикрывал жопу Сивохи, пока он в тылу отсиживался? Кстати, почему в Киеве тусовался, а не в оккупированном Донецке? Там же все свои? Миролюбивые буряты, которые очень… очень, очень хотят мира, в отличие от воинствующего меньшинства!", - написал в Facebook Алексей Петров.

"Туша", - добавила Лариса Баранова.

"Жир выдавливает мозг", - отметила Людмила Белоновская.

"Пи*арастический кусок говорящего сала", - считает Валерий Подорожный. 

"Пусть идет проспится, алконавт", - прокомментировала Ирина Ганчик. 

Напомним, ранее Сергей Сивохо заявил, что Украина непременно обязана выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

К слову, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков высказал свое мнение о назначении Сивохо на высокий государственный пост.

"Я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал (в администрацию главы государства - Ред.) не кавээновскую команду, а команду политиков", - заявил Масляков.

Донбасс СНБО война Сергей Сивохо новости Украины
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