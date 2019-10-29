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Стало известно, как Сивохо "обделили" в СНБО

29 октября 2019, 13:55

Сивохо назначен на пост советника 18 октября, сообщили в СНБО.

В СНБО Сергей Сивохо не имеет доступа к гостайне - Сивохо назначен
В СНБО Сергей Сивохо не имеет доступа к гостайне / УНИАН

Шоумена Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса на общественных началах.

Сивохо назначен на пост советника, однако не имеет доступа к государственной тайне, пишет Укринформ со ссылкой на данные, полученные в Аппарате СНБО в ответ на запрос.

По сведениям ведомства, поскольку шоумен не получил допуск к гостайне, для работы советником ему не нужно проходить проверки спецслужб.

"18 октября 2019 года… (Сивохо - Ред.) назначен на должность, которая не предусматривает предоставления допуска и доступа к государственной тайне, и поэтому не требует прохождения им соответствующих проверок спецслужб ", - отметили в СНБО.

Напомним, о том, что Сергей Сивохо назначен на пост в СНБО стало известно 21 октября. Позже Сивохо поделился, что ради новой должности решил распрощаться с шоу-бизнесом.

СНБО Сергей Сивохо
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