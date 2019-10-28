Стало известно, чем Сивохо может "отличиться" в СНБО

В СНБО Сергей Сивохо может "сыграть роль громоотвода", сообщил дипломат / @sivokho

Шоумен Сергей Сивохо на посту советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса может "сыграть роль громоотвода".

Сивохо на должности может дать совет и провести встречу, рассказал бывший представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ и ОБСЕ), дипломат Роман Бессмертный Обозревателю.

По словам собеседника, советник секретаря СНБО может передать пожелания и составить текст документа.

"…Только если вы думаете, что на этом тексте документа будет резолюция "к выполнению"… Ее там не будет. Максимальная резолюция, если вообще какая-то будет - "рассмотреть, подать предложения"…", - заявил дипломат.

Напомним, 21 октября стало известно, что Сергей Сивохо назначен на должность в СНБО. Позже Сивохо сообщил, что хочет покинуть шоу-бизнес ради нового поста и сосредоточить внимание на решении проблем захваченной боевиками части востока Украины.