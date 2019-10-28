Стало известно, чем Сивохо может "отличиться" в СНБО

Сивохо в СНБО может передать пожелания, отметил Бессмертный.
Шоумен Сергей Сивохо на посту советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса может "сыграть роль громоотвода".
Сивохо на должности может дать совет и провести встречу, рассказал бывший представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ и ОБСЕ), дипломат Роман Бессмертный Обозревателю.
По словам собеседника, советник секретаря СНБО может передать пожелания и составить текст документа.
"…Только если вы думаете, что на этом тексте документа будет резолюция "к выполнению"… Ее там не будет. Максимальная резолюция, если вообще какая-то будет - "рассмотреть, подать предложения"…", - заявил дипломат.
Напомним, 21 октября стало известно, что Сергей Сивохо назначен на должность в СНБО. Позже Сивохо сообщил, что хочет покинуть шоу-бизнес ради нового поста и сосредоточить внимание на решении проблем захваченной боевиками части востока Украины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.