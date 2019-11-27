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У Зеленского озвучили наказания после деоккупации Крыма

27 ноября 2019, 19:10

Судить планируют военных преступников.

Тамила Ташева
Тамила Ташева структурировала ответственность за аннексию Крыма / Фото: УНИАН

Заместитель представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева завила, что  Комиссии по правовой реформе при президенте переданы положения о концепции деоккупации, в которых указаны действия после возвращения полуострова в состав Украины.

По словам Ташевой, власти намерены отправить под суд военных преступников, тех, кто нарушал права человека или совершал прочие серьезные преступления. В качестве примера была приведена экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сделала значительный вклад в аннексию.

Чиновница подчеркнула, что ответственность не будет распространяться тех, кто голосовал на фейковом референдуме в Крыму, а также на сотрудников бюджетной сферы. В частности, избежать наказания смогут учителя, врачи, библиотекари, работники ЖКХ и так далее.

Читайте такжеСенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбуТакже концепция деоккупации предусматривает возмещение убытков пострадавшим от военного конфликта, обеспечение и реализация права жителей оккупированных территорий на достоверную информацию. В документе запланировано проведение институционных реформ для предотвращения подобных актов агрессии со стороны других стран в будущем.

Напомним, ранее глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал, что сейчас активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Крыма. Кроме того, он высказал мнение, что, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей. 

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