НАБУ отказалось открывать дело против экс-секретаря СНБО Данилюка

Александр Данилюк / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не обнаружило законный оснований для заведения уголовного дела по факту декларирования недостоверной информации экс-секретарем СНБО Александром Данилюком за период 2015/2016.

Соответствующее сообщение содержалось в ответе НАБУ на запрос портала УН.

"После проверки изложенных в указанном обоснованном выводе фактов установлено, что в нем не приведены объективные обстоятельства, свидетельствующие о наличии преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют, в связи с чем досудебное расследование не начиналось", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря СНБО. Позднее он сделал громкое заявление об окружении Зеленского.



