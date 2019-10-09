Экс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского

Александр Данилюк ушел из команды президента / Reuters

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который заявил, что ушел не только с должности главы СНБО, но и из команды президента, считает, что некоторые люди из окружения Владимира Зеленского оказывают разрушающее влияние на украинского гаранта.

"Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", - сказал Данилюк в интервью Левому берегу.

Кроме того, экс-глава СНБО считает, что кто-то из окружения Зеленского "слил" СМИ информацию о его отставке.

Читайте такжеСМИ: Данилюк покинул УкраинуНапомним, 27 сентября стало известно, что Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления. 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. Место Александра Данилюка в СНБО занял Алексей Данилов.