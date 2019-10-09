  1. Главная
  3. Политика

Экс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского

9 октября 2019, 09:04

Александр Данилюк считает, что Владимира Зеленского "ведут не туда".

Александр Данилюк
Александр Данилюк ушел из команды президента / Reuters

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который заявил, что ушел не только с должности главы СНБО, но и из команды президента, считает, что некоторые люди из окружения Владимира Зеленского оказывают разрушающее влияние на украинского гаранта. 

"Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", - сказал Данилюк в интервью Левому берегу.

Кроме того, экс-глава СНБО считает, что кто-то из окружения Зеленского "слил" СМИ информацию о его отставке.

Читайте такжеСМИ: Данилюк покинул УкраинуНапомним, 27 сентября стало известно, что Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления. 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. Место Александра Данилюка в СНБО занял Алексей Данилов.

СНБО отставка Владимир Зеленский Александр Данилюк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:57
Проходит реабилитацию: Анастасия Заворотнюк не может передвигаться
09:48
Первый бой в супертяжах: стало известно имя соперника Усика Видео
09:40
"Полная деквартализация": чем грозит Зеленскому отсутствие "посадок" мнение
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
09:04
Экс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского
08:44
Трамп и Зеленский вели сумасшедший и пугающий разговор - СМИ
08:43
Боятся Запада: оккупанты решили закрыть Крым сверхмощными радарами
08:39
Зеленского начали жестоко бить мнение
08:04
В Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в США в двойном убийстве Видео
07:27
Импичмент Трампа: Белый дом ушел в глухую оборону
07:14
Обнаженная модель показала беременный живот Видео
06:57
Ушел из Зе-команды, без альтернативы: Данилюк рассказал о планах на будущее
06:57
Главный вывод из ареста Пашинского мнение
06:38
Война закончится: астролог рассказал, что принесет встреча "нормандской четверки"
06:12
"Предатель, вор и преступник": в РФ против экс-главаря "ДНР" готовят новый бунт Видео
05:58
Эксперт рассказал о том, что ждет ГПУ после назначения Трепака
05:34
Пикси – стильная женская короткая стрижка 2019, которая потрясающе молодит - 35 фото Фото Видео
05:01
"Не умеют врать": назван самый честный знак Зодиака
04:53
Диетолог обьяснила, как правильно есть фрукты при похудении
04:27
Игра на кожаной флейте: топ-3 совета для шикарного орального секса
03:55
В Украине презентовали новый броневик Атаман-3 Фото Видео
03:10
Как избежать простуды: доктор Комаровский раскрыл простые правила Видео
02:23
Топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе
01:36
"Разорванной в клочья" экономику РФ видел лишь "невежда" Обама: эксперт оценил санкции против РФ
01:27
Эксперт пояснил, сможет ли РФ закончить разработку "непобедимого оружия Путина"
01:02
Ученые обьяснили, от каких проблем может избавить медитация
00:55
Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина
00:23
Омбре – самое удачное окрашивание волос осень 2019: новые модные оттенки, фото Фото Видео
00:01
Иванов день и Йом Киппур 2019: что нельзя делать в праздник 9 октября Видео
08 октября, вторник
23:58
Миротворческие операции на грани срыва: у ООН кризис с деньгами
23:44
Зеленского захватили в заложники люди с оружием – Василец
23:32
"Тяжелое наследие": Путин поставил на Украине крест
23:12
День защитника и Покрова 2019: УЗ назначила дополнительные поезда
22:42
"Украина – светоч для России": чем опасен авторитаризм Зеленского – эксперт
22:24
"Генпрокурор - 100% мой человек": на Зеленского пожаловались в ГБР
22:03
"Слуги народа" внесли в Раду скандальный документ о продаже земли: подробности
21:28
Гороскоп на завтра: кому "светят" прибыль, уйма нежности и романтика
21:24
"Должны использовать": в ПА ОБСЕ высказались по "формуле Штанймайенра"
21:07
Анастасия Заворотнюк пропала: появились подробности выписки с больницы
20:52
Первая леди Украины обеспокоилась питанием детей: подробности
20:27
"Нет ее!": Гоген Солнцев купил гроб и хоронит жену
20:11
1 миллион гривен на жидкое мыло: Укрзализныця обьявила новый тендер
20:08
Дело Байдена: Луценко рассказал о беседе с адвокатом Трампа
20:01
"Трепака запомнили": эксперт напомнил, как новый замглавы ГПУ насолил Трампу
20:00
Как жить по лунному календарю 9 октября: как не огрести по полной
19:53
"Первая красотка Украины!": Елена Зеленская восхитила сеть новым нежным образом
19:40
Покрова 2019: в чем особенность праздника в Украине, когда и как праздновать
19:22
Бари Алибасов проиграл суд "Кроту" Видео
19:07
"Каждую пятницу я в говно": Лукашенко высмеяли за странную походку Видео
18:49
Конец *баного мира 2 сезон: дата выхода и актеры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять