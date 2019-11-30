Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца

Решение принял Печерский районный суд Киева.
Печерский районный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.
П ее словам, ранее она была восстановлена согласно распоряжениям трех судебных инстанций, среди которых был Верховный суд.
Как добавила Амосова в Facebook, приказом министра юстиции было отменено незаконное внесение в реестр Юрия Кучина как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца.
Напомним, ранее Амосову обвинили в попытке штурма медуниверситета имени Богомольца.