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Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца

30 ноября 2019, 18:50

Решение принял Печерский районный суд Киева.

Екатерина Амосова восстановлена в должности ректора
Екатерина Амосова восстановлена в должности ректора / УНИАН

Печерский районный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.

П ее словам, ранее она была восстановлена согласно распоряжениям трех судебных инстанций, среди которых был Верховный суд.

Как добавила Амосова в Facebook, приказом министра юстиции было отменено незаконное внесение в реестр Юрия Кучина как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца.

Напомним, ранее Амосову обвинили в попытке штурма медуниверситета имени Богомольца.

суд Ректор Екатерина Амосова медуниверситет имени Богомольца
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