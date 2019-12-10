Машина всмятку: под Киевом начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей

После столкновения на автомобиль рухнула электроопора / Фото dbr.gov.ua

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием начальника одного из отделов Национальной гвардии Украины. Военнослужащий сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Кроме того, травмы получили две пассажирки авто.

Пострадавшие дети получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения, пассажирки авто также госпитализированы с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями.

Во время аварии военнослужащий находился за рулем личного автомобиля марки DAEWOO. Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, он не справился с управлением и наехал на пешеходов. После легковшука столкнулась с бетонной электроопорой и перевернулась. В результате столкновения электроопора упала на автомобиль.

Место ДТП в Бориспольском районе / Фото dbr.gov.ua

На данный момент проводится проверка относительно того, не находился ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство. В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 3 декабря в Буче под Киевом произошло кровавое ДТП - столкнулись автомобиль Porsche и местное маршрутное такси, погибли два пассажира маршрутки, еще трое людей госпитализированы. По предварительным данным, водитель Porsche столкнулся с маршруткой, когда выезжал с второстепенной дороги.