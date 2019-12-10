"Солдат запаса": Сенцов стал на учет в военкомат

Сенцов стал на учет в военкомат / УНИАН

Бывший политзаключённый, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого ранее не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии, стал на учет в военкомат.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что-то ...", - сообщил Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

При этом кинорежиссер выразил крайнее удивление состоянием военкомата, в котором он был.

"Военкоматы, конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - сказал он.

Читайте такжеСенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбуНапомним, ранее бывший узник Кремля, известный украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

"Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", - сообщается в Twitter-аккаунте Европарламента.

Режиссер в приветственном слове пообещал приложить максимум усилий, чтобы все политзаключенные в РФ оказались на свободе.