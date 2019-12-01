Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа

Сенцов получил документы почетного гражданина Парижа / Фото: Twitter/Parlement européen

Бывший узник Кремля, известный украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

"Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", - сообщается в Twitter-аккаунте Европарламента.

Режиссер в приветственном слове пообещал приложить максимум усилий, чтобы все политзаключенный РФ оказались на свободе. Он высказал надежду, что Европа поддержит борьбу.

Церемония вручения была простой. Сенцову вручили документ в рамке, а затем несколько слов сказал мэр Парижа.

Как сообщает российская Новая газета, накануне вручения документов Сенцов "за закрытыми дверями" встретился с мэром Парижа Анн Идальго.

/ Фото: Twitter/Parlement européen

Как известно, 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцову звания почетного гражданина французской столицы.

Как ранее сообщалось, Сенцов прокомментировал саммит "нормандской четверки", запланированный на 9 декабря в Париже. По его словам, переговоры является ловушкой для президента Украины Владимира Зеленского.