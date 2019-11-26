"Украинцы не простят": Сенцов предупредил Зеленского о ловушке в Париже

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал саммит "нормандской четверки", запланированный на 9 декабря в Париже. По его словам, переговоры является ловушкой для президента Украины Владимира Зеленского.

При этом он указал, что данная ситуация сложилась из-за миротворческой риторики российского лидера Владимира Путина.

"Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода", - цитирует Сенцова Интерфакс.

В то же время, режиссер указал, что хозяин Кремля только говорит о мире.

"Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит", - отметил бывший политзаключенный.

Сенцов опасается, что это приведет к сдаче национальных интересов Украины, а Путин не будет сдавать свои позиции.

"Он пытается довести ситуацию до того, чтобы прошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать. Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят", - подытожил украинский режиссер.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский надеется, что "нормандский формат" разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.