Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии

Сенцову не дали слово на престижной кинопремии / Скриншот twitter/EuropeanFilmAwardrs

Бывший политзаключённый, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, который ранее получил почетное гражданство Парижа, поделился впечатлениями о своем участии в церемонии награждения Европейской киноакадемии в Берлине 7 декабря.

К слову, Сенцова впечатлила грандиозность церемонии, но при этом указал на то, что ему не дали выступить со сцены.

"Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", многое стало понятно. Конечно я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – высказался Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

По словам Сенцова, он отказался от предложения вступить в ряды Европейской киноакадемии, так как считает, что "пока не заслужил этого своим одним маленьким фильмом".

Отметим, в комментариях под сообщением Сенцова украинцы стали рассуждать, почему так произошло.

"Европейцам тяжело понять то, чего они не испытали на своей шкуре, как в прочим и всем остальным", - высказалась Татьяна Кридерман.

"І я вболівала. Але те, що український режисер, колишній політв'язень Кремля, презентуючи, так чи інакше, Україну, позіціонуючи себе, як українця, послуговується російською (мовою окупанта), бентежить. Адже, це є прямим аргументом на користь кремльовської тези про те ,що ми "адін народ" с "аднім язиком". Якби Ви, пане Олеже, не володіли англійською, хоч і "не ідеально", можна було б подумати, що у Вас "російськомовна щелепа"... Але ж ...", - упрекнула Сенцова Оксана Сунгурова.

"Ну ты не расстраивайся! Просто ни ты , ни твое творчество , а уж тем более , что ты там думаешь , никому не интересно", - высказался Эдуард Поляков.

"Английский тут ни при чём, в каком качестве вы бы выступили на кинофестивале, как бывший политзаключённый - так это там ни к чему, как режиссёр одного невнятного фильма - это смешно", - пишет Лариса Володина.

"В начале европейского турне , Сенцов побеждает меню и не заказываешь "русский борщ" , потом-учит лоховатых словаков слову "вата", а в конце путешествия- в Германии перемог целый ресторан "Москва". Ну, молодец же . СУГС 3 раза! P.S. Кто заплатил за "украинское пати"? Ну так, чиста интересна", - обратил внимание Олег Требушенко.

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