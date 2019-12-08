  1. Главная
  3. Украина

Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии

8 декабря 2019, 14:05

По словам Сенцова, он отказался от предложения вступить в ряды Европейской киноакадемии, так как считает, что "пока не заслужил".

Сенцову не дали слово на престижной кинопремии
Сенцову не дали слово на престижной кинопремии / Скриншот twitter/EuropeanFilmAwardrs

Бывший политзаключённый, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, который ранее получил почетное гражданство Парижа, поделился впечатлениями о своем участии в церемонии награждения Европейской киноакадемии в Берлине 7 декабря.

К слову, Сенцова впечатлила грандиозность церемонии, но при этом указал на то, что ему не дали выступить со сцены.

"Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", многое стало понятно. Конечно я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – высказался Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

По словам Сенцова, он отказался от предложения вступить в ряды Европейской киноакадемии, так как считает, что "пока не заслужил этого своим одним маленьким фильмом".

Отметим, в комментариях под сообщением Сенцова украинцы стали рассуждать, почему так произошло.

"Европейцам тяжело понять то, чего они не испытали на своей шкуре, как в прочим и всем остальным", - высказалась Татьяна Кридерман.

"І я вболівала. Але те, що український режисер, колишній політв'язень Кремля, презентуючи, так чи інакше, Україну, позіціонуючи себе, як українця, послуговується російською (мовою окупанта), бентежить. Адже, це є прямим аргументом на користь кремльовської тези про те ,що ми "адін народ" с "аднім язиком". Якби Ви, пане Олеже, не володіли англійською, хоч і "не ідеально", можна було б подумати, що у Вас "російськомовна щелепа"... Але ж ...", - упрекнула Сенцова Оксана Сунгурова.

"Ну ты не расстраивайся! Просто ни ты , ни твое творчество , а уж тем более , что ты там думаешь , никому не интересно", - высказался Эдуард Поляков.

"Английский тут ни при чём, в каком качестве вы бы выступили на кинофестивале, как бывший политзаключённый - так это там ни к чему, как режиссёр одного невнятного фильма - это смешно", - пишет Лариса Володина.

"В начале европейского турне , Сенцов побеждает меню и не заказываешь "русский борщ" , потом-учит лоховатых словаков слову "вата", а в конце путешествия- в Германии перемог целый ресторан "Москва". Ну, молодец же . СУГС 3 раза! P.S. Кто заплатил за "украинское пати"? Ну так, чиста интересна", - обратил внимание Олег Требушенко.

Читайте также"Откровенный бред": сестра Сенцова взбесила Сеть скандальным заявлением об украинском языкеНапомним, ранее Олег Сенцов прокомментировал саммит "нормандской четверки", запланированный на 9 декабря в Париже. По его словам, переговоры является ловушкой для президента Украины Владимира Зеленского.

Олег Сенцов Европейская киноакадемия новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:22
Шаман-враг Путина возобновил свой "крестовый поход", но не один
14:05
Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии
13:50
"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе Видео
13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
13:16
Встреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели Украины Видео
13:13
Порошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан  - видео Видео
12:52
"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже
12:30
Реинтегрировать Донбасс можно только одним путем мнение
12:13
Трижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа Видео
11:52
"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ
11:24
Находился под следствием: в России выбросился из окна топ-чиновник
11:19
Зеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросы
11:03
"Не стоит демонизировать": Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами
11:00
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
10:42
Долгожданные нормандские переговоры: в МИД Германии призвали Москву услышать Киев
10:33
Пожар в Одессе: под завалами колледжа обнаружили еще 2 тела Видео
10:07
"Злые бандеры всех съедят": "похожая на Тимошенко" Поклонская заявила, что Крым российский навечно Видео
10:04
"Красные линии": Гончарук назвал условия своей отставки
09:48
"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в Украине
09:18
Серьезно злоупотребляет властью: демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа
09:16
Как Кравчук и Саакашвили поставили на место порошенковских подпевал мнение Видео
09:09
Гороскоп на 8 декабря: кому в праздник ждать возвращения старой любви
09:06
Под Москвой - масштабный пожар в отеле с постояльцами Видео
08:45
"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"
08:28
Путин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит ад мнение
08:08
"Вызвать хороших психиатров": цепной пес Путина взбеленился из-за мнения СНБО Украины
07:41
"Если бы, да кабы, Макарыч прав": Пальчевский вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука - видео Видео
07:39
Продажа земли - последний этап доедания Украины мнение
06:55
Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б" мнение
06:33
Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
06:04
Путин - раковая опухоль России: журналист
05:55
Маникюр зама 2020: красивый красный маникюр на Новый год 2020 и красный френч - 35 фото Фото
05:12
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
05:05
"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото
04:00
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
03:30
Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже
03:10
"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский
02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять