В больнице Кривого Рога произошло жуткое ЧП: все подробности

В больнице Кривого Рога обвалился потолок / Первый криворожский

В больнице Кривого Рога Днепропетровской области произошло ЧП. Так, в больнице №1 в одном из кабинетов обвалился потолок.

По данным Первого криворожского, инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Святогеоргиевской. Отмечается, что обрушение потолка произошло на третьем этаже больницы.

По предварительным сведениям, в результате происшествия пострадавших нет. При этом администрация медицинского учреждения перекрыла проход на этаж ради безопасности работников и посетителей больницы. Известно, что в помещении, где произошло ЧП, ранее выписывали больничные листы.

Как ранее сообщал Главред, в одной из школ Мариуполя на детей обрушился потолок во время урока.