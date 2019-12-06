ЧП в Мариуполе: в одной из школ прямо на уроке обрушился потолок

ЧП произошло в школе №1 в Мариуполе / скриншот

В одной из школ Мариуполя произошло – ЧП прямо во время урока на детей в классе обрушился потолок.

Инцидент случился в школе №1. Кабинет закрыли, а учеников перевели в другие помещения. Специалисты провели обследование в классе и заявили, что здание не представляет угрозы для детей, мол, можно обойтись косметическим ремонтом, передает телеканал ТV7 Мариуполь.

В то же время родители школьников возмущены. Они считают, что латочного ремонта потолка мало – необходим капитальный ремонт всего здания.

Потолок обрушился прямо на головы детей / скриншот

Напомним, 11 ноября в главном управлении Национальной полиции в Одессе обвалился потолок над лестницей в здании по адресу улица Еврейская, 12. В результате инцидента травмы получили двое полицейских, их госпитализировали. Отметим, что капитальный ремонт здания не проводился уже 15 лет.

В Киеве произошло похожее ЧП в торговом центре Глобус. В одном из магазинов рухнул потолок. В результате происшествия никто не пострадал.