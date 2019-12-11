Россияне "шьют" дело на Гриценко: все подробности

Анатолий Гриценко / УНИАН

Cледком РФ передал в суд уголовное дело, возбужденное против экс-министра обороны Украины и политика Анатолия Гриценко.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале ведомства. Гриценко обвиняют в том, что он призывал к террористической деятельности на территории России с использованием СМИ. Более того, в России Гриценко в апреле 2019-го был заочно объявлен в розыск и – заочно же – арестован судом.

В Следкоме РФ рассказали, что в 2014-м во время прямой телетрансляции на канале 1+1 Гриценко якобы в публичном порядке призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России через подрывы железнодорожных составов.

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире канале 112 Украина 2 июля 2017-года – в террористической деятельности, осуществляемой в пределах Москвы и Таганрога.

Напомним, ранее Гриценко заявлял, что в России завели на него дело исключительно по политическим мотивам и ради его преследования.