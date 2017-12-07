"Маразм крепчает". В России завели дело на экс-министра обороны Украины

Против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко Следственный комитет России возбудил уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Об этом говорится на сайте следственного комитета России.

"2 июля 2017 года гражданин Украины Анатолий Гриценко в телевизионном эфире канала "112 Украина" в программе "Неделя" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге", — говорится в сообщении Следкома РФ.

В сообщении указывается, что следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко "содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности".

В связи с этим в отношении Анатолия Гриценко было возбуждено уголовное дело.

Как сообщали в Следкоме, согласно российскому законодательству, иностранные граждане, совершившие преступление за пределами России, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности.

Украинский политик прокомментировал это решение Следкома РФ на своей странице в Facebook.

"Маразм крепчает", — написал он.

"Это первое уголовное дело, возбужденное против меня за всю мою жизнь. Возбуждено в России, которой руководят террористы? Которые убивают наших граждан? Которые сбили гражданский лайнер MH17? Цинично и противно", — заявил Гриценко.

Он также отметил, что может сдать Следственному комитету организаторов и вдохновителей терроризма "начиная с высшего руководства Российской Федерации".

Гриценко уточнил, что речь идет о его комментарии теракта в центре Киева, когда диверсанты взорвали автомобиль и убили руководителя спецподразделения ГУР полковника Максима Шаповала.

Напомним, ранее в Следкоме РФ решили, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне и пытал российских солдат.