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"Бумажка" - беда": в ГМС рассказали о революционном решении

16 декабря 2019, 20:55

Максим Соколюк заявил, что Кабмин допускает введение электронного удостоверения личности.

Паспорт
Паспорт / REUTERS

В Государственной миграционной службе рассказали о революционном решении. По словам главы ГМС Максима Соколюка, украинское правительство допускает введение электронного удостоверения личности.

"Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть, где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда будет использоваться цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его где-то", - рассказал чиновник в интервью Европейской правде.

При этом он считает, что данное новшество откроет новые возможности, например, в течение нескольких минут получить паспорт. В то же время, глава ГМС отметил, что электронный документ не заменить физический паспорт.

Помимо этого, он пообещал, что уже в следующем году решиться вопрос с дополнительными документами, которые требуют у владельцев ID-карт.

"Эта "бумажка" - беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть! В прошлом году был проект закона 9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении", - отметил чиновник.

Также он заверил, что государство работает над полной отменой "бумажек".

"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека", - подчеркнул Соколюк.

Как ранее сообщал Главред, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре

паспорт смартфон ID-карта ГМС
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