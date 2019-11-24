Украинских водителей ждет революционное новшество: что меняется

Украинских водителей ждет революционное новшество / УНИАН

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

По словам министра, нормативно уже все готово для внедрения изменений: "Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово".

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По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2019 года к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тысяч человек.

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