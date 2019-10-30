В водительских правах будет указана группа крови / dpchas.com.ua

В Украине отныне в водительское удостоверение будут вписывать группу крови и резус-фактор.

На странице в Facebook сервисного центра МВД сообщили, что теперь, обратившись в ведомтсво за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения и после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, водитель получит удостоверение, где обязательно будет указана его группа крови и резус-фактор.

Администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083 / о. Она входит в комплект документов, которые водитель обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Нововведение заработало 19 октября 2019 года после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019.

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