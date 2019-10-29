  1. Главная
  3. Украина

Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить

29 октября 2019, 15:02

За такое правонарушение придется заплатить 510 гривен.

Верховная Рада
Верховная Рада / Фото: УНИАН

Народные избранники поддержали основу и в целом законопроект №1150. Документ предусматривает введение штрафов за нарушение правил перевозки детей.

Всего за проект закона в целом отдали свои голоса 332 народных депутата, а за основу – 323. При этом ни один парламентарий не проголосовал против.  

Так, Кодекс об административных правонарушениях дополнят нормой о штрафе в размере 510 гривен за нарушение установленных правил перевозки детей, а за повторное правонарушение придется заплатить уже 850 гривен.

Согласно пояснительной записке к документу, в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет, в транспорте без специальных средств запрещено. Кроме того, запрещается перевозить детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля, а также организованные группы детей - в темное время суток.

При этом авторы документы напомнили данные ВОЗ о том, что правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев на 70%, а детей старшего возраста - на 54-80%.

Напомним, что ранее в праздник Покрова в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых ребенок.

ребенок дети Верховная Рада водитель штрафы
Сейчас вы просматриваете новость «Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:41
Аваков заговорил о своей отставке
15:28
Рада приняла законопроект о наказании для кнопкодавов
15:22
"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого Видео
15:17
Танці з зірками: что произошло с Анной Ризатдиновой в последнем эфире Видео
15:02
Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить
15:01
Законопроекты №1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса - ЕБА
14:57
Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы
14:45
Стрельбы из Буков и С-300: Украина проведет учения у берегов Крыма
14:37
"На пороге": Зеленский сделал громкое заявление об Украине Видео
14:35
"Сисечка как пироженка": Рита Дакота показала грудь в прозрачном белье
14:30
Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву - эксперт
14:26
Подвели трусы: стало известно, как США вычислили и убили главаря ИГИЛ
14:20
Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС Видео
14:05
Знатный махач: украинские политологи подрались в студии у Соловьева Видео
13:55
Стало известно, как Сивохо "обделили" в СНБО Видео
13:48
Один удар: в супермаркете полном покупателей произошла жестокая драка Видео
13:35
В штабе ООС подтвердили начало разведения войск в Золотом Видео
13:30
Крушение вертолета и гибель Кутового: эксперт назвал причины Видео
13:25
Отмена национализации ПриватБанка: Зеленский сказал, как отрезал Видео
13:20
Скандал с Шулявским мостом: Кличко заподозрили в превышении полномочий
13:13
Украиной руководит не Зеленский: Богдан похвастался положением дел
13:13
Коболев объяснил, как Россия "покупает" Европу
13:02
Хэллоуин головного мозга: семья устроила фотосессию с маленькой дочкой-зомби и маньяком Фото
12:58
Чат с директором Института демографии Эллой Либановой
12:57
Гепатит А: как можно заразиться, главные симптомы Видео
12:50
Наконец-то можно смотреть: создатель Чернобыля переснимет Пиратов Карибского моря
12:50
У Путина поставили ультиматум Украине по новому транзитному контракту
12:47
Вынесли десятки тысяч долларов: под Киевом обчистили дачу главы Верховного суда
12:45
Громкие разборки в Раде: Слуга народа и ЕС обвинили друг друга госизмене Видео
12:29
"Грады" долетят сюда": возмущенные жители Мариуполя встретили Зеленского Видео
12:26
Зеленский в Мариуполе рассказал, как планирует прекратить войну на Донбассе Видео
12:21
"Говорили три раза": в МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Путиным
12:10
В Слуге народа захотели "пощемить" Федину за "наезд" на Зеленского
12:03
НАБУ нагрянуло в дом экс-нардепа с обысками: все подробности
12:00
В Золотом стартовало разведение войск
11:56
"Начинаем свой путь в гараже": Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple Видео
11:47
Лох: Время и Стекло выпустили новый клип про сложные отношения Видео
11:44
"Конфликтов нет": Аваков оценил протесты добровольцев в Золотом
11:43
Под покровом ночи: стало известно о тайном визите Зеленского на передовую Видео
11:29
"Будет наука": шахтеров "ДНР" отправили в Украину за зарплатами
11:28
"Аж писька сжалась": откровенное фото Каменских взбудоражило сеть
11:02
В Нафтогазе анонсировали новый иск против Газпрома
10:55
Богдан рассказал, почему больше ничего не шепчет на ухо Зеленскому
10:53
Дубинский рассказал, что происходило на закрытой встрече Слуги народа с Зеленским Видео
10:47
В Минэнергетики объяснили, что не так с требованиями РФ по транзиту газа Видео
10:39
"Ширинку расстегивают": Алиев рассказал о походах по ночным клубам
10:28
Шоураннеры Игры престолов отказались работать с Disney
10:28
План Сайдика: Бессмертный ударил в тревожный колокол из-за сценария для Донбасса Видео
10:10
Пешком быстрее: Киев сковали огромные пробки, опубликована карта заторов
10:07
Разнесло стены: в Днепре произошел мощный взрыв на заводе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять