Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить

Верховная Рада / Фото: УНИАН

Народные избранники поддержали основу и в целом законопроект №1150. Документ предусматривает введение штрафов за нарушение правил перевозки детей.

Всего за проект закона в целом отдали свои голоса 332 народных депутата, а за основу – 323. При этом ни один парламентарий не проголосовал против.

Так, Кодекс об административных правонарушениях дополнят нормой о штрафе в размере 510 гривен за нарушение установленных правил перевозки детей, а за повторное правонарушение придется заплатить уже 850 гривен.

Согласно пояснительной записке к документу, в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет, в транспорте без специальных средств запрещено. Кроме того, запрещается перевозить детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля, а также организованные группы детей - в темное время суток.

При этом авторы документы напомнили данные ВОЗ о том, что правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев на 70%, а детей старшего возраста - на 54-80%.

Напомним, что ранее в праздник Покрова в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых ребенок.