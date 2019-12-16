"Программа иммиграции": в ГМС объяснили суть двойного гражданства в Украине

Двойное гражданство / news2000.com.ua

Президент Владимир Зеленский решил узаконить двойное гражданство. Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк прокомментировал президентскую инициативу.

По его мнению, законопроект №2590, который Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду, является своеобразной программой по наполнению страны людьми.

"Этому документу, вероятно, еще предстоит пройти дискуссию в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", – рассказал Соколюк в интервью Европейской правде.

При этом он указал, что норма о "едином гражданстве" будет сохранена.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства", - объяснил глава ГМС

По его словам, для получения украинского паспорта не надо будет отказываться о т гражданства другой страны. Кроме того, чиновник указал, что будут действовать ограничения в отношении граждан из стран, представляющих миграционный риск, среди которых Российская Федерация.

"Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... но лозунгов "Приезжайте!" недостаточно", – подчеркнул Соколюк.

Также он отметил, что доля наполнения страны людьми необходима соответствующая экономическая программа, поощряющая данное решение.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной Рады законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для некоторых категорий иностранцев.