Зеленский предложил упростить получение гражданства контрактникам и беженцам из РФ

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной Рады законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для некоторых категорий иностранцев.

В частности, президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" предусматривает освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, поданный документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Читайте такжеДвойное гражданство в Украине: в МИД назвали сроки принятия законаПри этом законопроект предусматривает освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицами, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

В то же время президент предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для лишения гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и другие вопросы.

Также инициированный главой государства документ предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины, предусмотрев обязательность представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на принятие на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

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Напомним, ранее в России инициировали упрощение получения гражданства для украинцев.