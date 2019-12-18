"Невозможно жить": Зеленский высказался о повышении пенсий

Пенсия / segodnya.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, посетил село Красная Слободка в Киевской области, где встретился с местными аграриями. При этом глава государства неоднозначно ответил на вопрос о повышении пенсий.

"С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги?", - ответил Зеленский.

При этом он отметил, что в Украине действительно невозможно прожить на 2,5 тысячи гривен.

"Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время", – подытожил президент.

Кроме того, один из членов делегации главы украинского государства посоветовал пенсионеру продолжать "работать и подрабатывать".

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине минимальная пенсия вскоре существенно возрастет.