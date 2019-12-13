"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий

Зеленский пообещал пенсионерам увеличение дохода / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре существенно возрастет размер минимальной пенсии.

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех. Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсии для людей по возрасту", - сказал он в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИГлава государства добавил, что пенсионеров намерены поделить на категории. У людей старше 80 лет пенсия увеличится на 1100 гривен.

"Мы готовы существенно повысить, так что это будут испытывать люди. Но сразу мы не готовы повысить всем пенсии, потому что 12 млн пенсионеров. Поэтому мы разбили их на следующие категории: сначала мы повысим пенсии от 400 до 1100 грн пенсионерам в возрасте свыше 80 лет, потом мы будем снижать этот возраст - 75+, 70+ и далее", - отметил он.

По словам Зеленского, принятые законы будут способствовать тому, что эпоха бедности закончится за время его каденции.

"Мы все делаем, шаг за шагом. Деньги же они не падают с неба. Мы приняли много законов связанных с демонополизацией, деолигархизацией и другие. Это действительно будет пополнять бюджет", - подытожил гарант.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский признался, что пожал руку президенту России Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря.

Напомним, Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.