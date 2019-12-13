  1. Главная
  3. Украина

"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий

13 декабря 2019, 01:30

Глава государства пояснил, что пенсионеров разделят на категории.

Зеленский
Зеленский пообещал пенсионерам увеличение дохода / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре существенно возрастет размер минимальной пенсии.

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех. Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсии для людей по возрасту", - сказал он в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИГлава государства добавил, что пенсионеров намерены поделить на категории. У людей старше 80 лет пенсия увеличится на 1100 гривен.

"Мы готовы существенно повысить, так что это будут испытывать люди. Но сразу мы не готовы повысить всем пенсии, потому что 12 млн пенсионеров. Поэтому мы разбили их на следующие категории: сначала мы повысим пенсии от 400 до 1100 грн пенсионерам в возрасте свыше 80 лет, потом мы будем снижать этот возраст - 75+, 70+ и далее", - отметил он.

По словам Зеленского, принятые законы будут способствовать тому, что эпоха бедности закончится за время его каденции.

"Мы все делаем, шаг за шагом. Деньги же они не падают с неба. Мы приняли много законов связанных с демонополизацией, деолигархизацией и другие. Это действительно будет пополнять бюджет", - подытожил гарант.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский признался, что пожал руку президенту России Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря.

Напомним, Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.

пенсии пенсионеры выплаты пенсии новости Украины Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:59
На точеном пике сексуальности: как заставить женщину биться в оргазмах
01:30
"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий
01:30
"Победа Зеленского": дипломат назвал главный прорыв нормандского саммита
01:22
Тетя Мотя из Топ-модели засветила проколотые соски на пикантном фото
01:07
Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость
00:50
"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета
00:41
"Если приезжают пообсирать, пусть вообще не приезжают": динамовец жестко ответил на свист трибун
00:19
13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13
12 декабря, четверг
23:59
Зеленский заявил о намерениях изменить пункты Минских соглашений
23:51
Александрия уступила Генту и завершила выступления в Лиге Европы
23:42
Зеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИ
23:19
Зеленский пояснил, когда готов неоднократно пожать Путину руку
22:58
У соратницы Ляшко Алены Кошелевой украли из Range Rover деньги и документы
22:40
Тренер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы
22:30
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
22:27
"Можно п*здюлей выгрести": Звиробий высказалась о планах по покушению на себя Видео
22:22
"Это запоздалый реверанс": эксперт проанализировал санкции США против Северного потока-2
22:05
Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото Фото
21:56
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
21:54
Синий Басков в окружении полуголых девиц натер свою лампу
21:51
Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы Видео
21:50
Зима отменяется: погода разбалует украинцев - синоптики
21:50
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
21:17
Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД
21:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
20:59
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала интервью росТВ
20:53
СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США
20:42
"Я не говорила": Брежнева отказывается от своих слов об Украине Видео
20:18
Дело Шеремета: подозреваемые за последние годы обзавелись квартирами и машинами - полиция Видео
20:10
Глава Нацполиции заявил о системном сопротивлении при расследовании дела Шеремета
19:55
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве
19:36
Хабиб - Фергюсон: россиянин пообещал "избить" американца
19:31
Обозреватель рассказал о победе Зеленского над Путиным
19:24
В Киеве сквер назвали именем Шеремета
19:13
Что посмотреть: ТОП-10 комедий 2019 года
19:01
"Начали общаться": Зеленский дал первое интервью российскому каналу
18:57
Запрет Слуги народа в России: сериал побил рекорд по просмотрам
18:47
Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже Видео
18:43
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
18:31
Свидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полиция
18:30
Дело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)
18:26
"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета
18:21
"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий
18:21
Прорыв в деле об убийстве Шеремета: что на брифинге рассказали о подозреваемых Видео
18:19
CEO STADA: мы планируем расширить линейку продукции Biopharma новости компании
18:19
Малиновский подорожал по версии Transfermarkt
18:16
Страшная агрессия: в Житомире неадекват отколошматил женщину с ребенком на руках - видео Видео
17:55
В Киеве бизнесмен открывает русскоязычную секцию для сопротивления украинизации
17:54
Кто закладывал бомбу под машину Шеремета: названы имена подозреваемых
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять