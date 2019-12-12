Зеленский заявил о намерениях изменить пункты Минских соглашений

Зеленский хочет изменить некоторые пункты Минских соглашений / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении изменить некоторые пункты Минских соглашений.

В эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 он подчеркнул, что внести правки украинской стороне будет непросто.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен Минска прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала Минск, но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он.

По словам Зеленского, пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией на Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией его команды.

"Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", - заявил он.

Читайте такжеСМИ узнали, почему Макрон прервал встречу Зеленского и ПутинаОтвечая на вопрос ведущей об уголовном производстве ГБР против экс-президента Украины Петра Порошенко по факту подписания Минских соглашений, он согласился, что, возможно, они были ратифицированы в непростых условиях.

"Скажу вам честно. Я бы никогда не подписал такие условия, такое соглашение…Но мы не знаем на каких условиях, я лично не знаю, я там не был, при каких условиях подписывался именно такой вариант Минска. Поэтому мне очень трудно сказать. Мне кажется, что там было не просто", — заявил президент.

Глава государства напомнил, что в этой ситуации актуальна поговорка "никогда не говори никогда".

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский признался, что пожал руку президенту России Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря.

Напомним, Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, которое анонсируют к выходу на телеканале Россия 1.