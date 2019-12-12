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Зеленский пояснил, когда готов неоднократно пожать Путину руку

12 декабря 2019, 23:19

Глава государства ждет от РФ возвращения Донбасса и Крыма.

Зеленский,Путин
Зеленский честно признался, что руку Путину все же пожал / Reuters

Президент Владимир Зеленский признался, что пожал руку президенту России Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря.

"Если мы хотим прекратить войну, мы должны разговаривать. Если завтра нам вернут нашу землю, временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз руку пожать", - сказал он в эфире Право на власть на телеканале 1+1.

По словам Зеленского, в глазах Путина он увидел, что в будущем с ним можно будет договориться.

"Но я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция – война в Украине, к сожалению. Это наша земля, это наши люди. Это сильна позиция", – заявил президент, отвечая на вопрос "Что вы увидели в глазах Путина?".

Украинский лидер подчеркнул, что Путин ему показался сложным человеком.

"Но мне много что стало понятно с этой первой встречи", — сказал Зеленский.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча в нормандском формате относительно конфликта на Донбассе - встретились украинский, российский, французский президенты - Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 

Также Путин и Зеленский наедине пообщались. СМИ писали, что встречу украинского и российского лидера из-за ужина резко прервал Макрон.

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