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Журналист назвал плюс для Зеленского от встречи в Париже

11 декабря 2019, 22:19

Встреча в столице Франции пошла на пользу президенту, полагает журналист.

Журналист полагает, что после встречи в Париже Владимир Зеленский развеял одну из главных претензий к себе как к президенту - Зеленский сегодня новости
После встречи в Париже Владимир Зеленский развеял одну из главных претензий к себе как к президенту, полагает журналист / Reuters

Журналист Павел Казарин считает, что после встречи в Париже, в частности, с президентом России Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский развеял одну из ключевых претензий к себе как к главе государства - ценностную невнятность.

Глава РФ искренне считает, что Украина принадлежит именно ему, говорится в статье журналиста на Ліга.net.

По его мнению, Путин не прощает попыток ограничить свои аппетиты и умеет затейливо мстить.

"Зеленский развеял одну из главных претензий к себе, как президенту: ценностную невнятность. С неопытностью справится практика…", - полагает Казарин.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча в нормандском формате относительно конфликта на Донбассе - встретились украинский, российский, французский президенты - Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 

Также Путин и Зеленский наедине пообщались. СМИ писали, что встречу украинского и российского лидера из-за ужина резко прервал Макрон.

Владимир Зеленский Владимир Путин Павел Казарин Зеленский новости
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