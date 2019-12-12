Зеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИ

Зеленский утверждает, что не давал интервью телеканалу Россия 1 / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, которое анонсируют к выходу на телеканале Россия 1.

В эфире Право на власть на 1+1 он констатировал, что лишь ответил на вопрос в коридоре.

"Я не давал интервью телеканалу Россия. Женщина спросила что-то в коридоре - я ответил", - отметил он.

Также пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что "ничего не знает" об интервью для росТВ.

Как ранее сообщалось, в России заявили, что первое после инаугурации интервью с Зеленским выйдет в воскресенье в передаче Москва. Кремль. Путин.

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

Напомним, Зеленский в рамках нормандского формата в Париже в крайне резкой форме высказался по поводу топового российского телепропагандиста Владимира Соловьева.