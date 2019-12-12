"Начали общаться": Зеленский дал первое интервью российскому каналу

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который приглашал в Украину сотрудников росСМИ, дал интервью российским пропагандистам. Отмечается, что это его первое общение с журналистами из РФ после инаугурации.

По данным Московского комсомольца, Зеленский общался с журналистом Павлом Зарубиным. При этом указано, что ведущим программы является главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев, в отношении которого украинские правоохранители открыли несколько уголовных дел.

"Главное, что мы все начали общаться", - заявил президент Украины во время интервью.

Полная версия разговора выйдет в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире рупора Кремля Россия 1 в воскресенье, 15 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации телеканал ТНТ убрал из эфира украинский сатирически-комедийный сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли.