"Туфли и костюм не испачкаете": Зеленский приструнил Соловьева и позвал того на Донбасс

Владимир Зеленский / УНИАН

Владимир Зеленский в рамках нормандского формата в Париже в крайне резкой форме высказался по поводу топового российского телепропагандиста Владимира Зеленского.

"Вы приезжайте [в зону военного конфликта на Донбассе - Главред], я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев, весело говорит в Москве, что там происходит. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете", - заявил он.

Напомним, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как в Париже Владимир Зеленский жестко осадил главы МИД РФ Сергея Лаврова. Позднее он поведал рассказал, как у помощника Путина и негласного куратора террористических группировок "Л/ДНР" Владислава Суркова на саммите сдали нервы.