Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала интервью росТВ

Юлия Мендель ничего не слышала об интервью российскому телеканалу / Главред

В Офисе президента отрицают, что президент Владимир Зеленский давал интервью российскому телевидению, которое анонсировали к выходу на телеканале Россия 1.

В комментарии Liga.net пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что "ничего не знает" об интервью для росТВ.

"Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала", - сказала Юлия Мендель.

Как ранее сообщалось, в России заявили, что первое после инаугурации интервью с Зеленским выйдет в воскресенье в передаче Москва. Кремль. Путин.

Напомним, Зеленский в рамках нормандского формата в Париже в крайне резкой форме высказался по поводу топового российского телепропагандиста Владимира Соловьева.

Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации телеканал ТНТ убрал из эфира украинский сатирически-комедийный сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли.

На канале ТНТ из сериала Слуга народа не вырезали брутальную шутку в адрес президента Владимира Путина - в одной из сцен прозвучала фраза "Путин Хубло".