Политолог объяснил, почему Порошенко рассвирепел по поводу газовых контрактов с Россией

Петр Порошенко / УНИАН

Французский политолог Ксавье Моро прокомментировал резонансное заявление бывшего президента Петра Порошенко по поводу того, что озвученного сотрудничество украинских компаний с Газпромом — поражение Украины.

"Это сотрудничество — вопрос больших денег. Думаю, у Порошенко здесь свои интересы. Он может защищать тех людей, которые в связи с взаимовыгодным сотрудничеством Москвы и Киева теряют свою прибыль. Ведь прямое сотрудничество означает отсутствие посредников и, соответственно, более низкую стоимость", — заявил он в комментарии порталу 360.

По мнению Моро, если все-таки будут введены предложенные Порошенко санкции, то пострадают сами украинцы. Но для этого у экс-прзидента просто нет большинства в Верховной Раде.

"Говорить-то он может что хочет. Но ни к чему это не приведет. Сейчас такие темы контролирует партия Зеленского, члены которой не будут выступать за такие проекты", — подвел итоги политолог.

Напомним, ранее Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что Кремль продает газ со скидкой, чтобы использовать деньги "для подрыва основ украинской государственности". Экс-президент назвал это вопросом национальной безопасности. "Это не коммерческие контракты, они являются политическими", — подытожил он.