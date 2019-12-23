Политолог объяснил, почему Порошенко рассвирепел по поводу газовых контрактов с Россией

По мнению политолога, Петр Порошенко волен высказываться, как ему угодно, но сильного воздействия на украинское общество он не добьется.
Французский политолог Ксавье Моро прокомментировал резонансное заявление бывшего президента Петра Порошенко по поводу того, что озвученного сотрудничество украинских компаний с Газпромом — поражение Украины.
"Это сотрудничество — вопрос больших денег. Думаю, у Порошенко здесь свои интересы. Он может защищать тех людей, которые в связи с взаимовыгодным сотрудничеством Москвы и Киева теряют свою прибыль. Ведь прямое сотрудничество означает отсутствие посредников и, соответственно, более низкую стоимость", — заявил он в комментарии порталу 360.
По мнению Моро, если все-таки будут введены предложенные Порошенко санкции, то пострадают сами украинцы. Но для этого у экс-прзидента просто нет большинства в Верховной Раде.
"Говорить-то он может что хочет. Но ни к чему это не приведет. Сейчас такие темы контролирует партия Зеленского, члены которой не будут выступать за такие проекты", — подвел итоги политолог.
Напомним, ранее Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что Кремль продает газ со скидкой, чтобы использовать деньги "для подрыва основ украинской государственности". Экс-президент назвал это вопросом национальной безопасности. "Это не коммерческие контракты, они являются политическими", — подытожил он.