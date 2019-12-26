В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы

САУ Богдана является первой украинской системой вооружения по стандартам НАТО.
В Украине прошли испытания самоходной артиллеристской установки Богдана калибра 155 мм.
Новая отечественная САУ является первой украинской системой вооружения по стандартам НАТО, передает Украинская бронетехника.
Богдана – это плод совместной разработки Краматорского завода тяжелого станкостроения и Украинской бронетехника.
Для проверки всех систем САУ во время испытаний был произведен гидровыстрел, который был запечатлен на видео.
"Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - подчеркивается в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина приобрела в Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 122-мм 2С1 Гвоздика.