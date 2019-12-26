В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы

САУ Богдана / Facebook

В Украине прошли испытания самоходной артиллеристской установки Богдана калибра 155 мм.

Новая отечественная САУ является первой украинской системой вооружения по стандартам НАТО, передает Украинская бронетехника.

Богдана – это плод совместной разработки Краматорского завода тяжелого станкостроения и Украинской бронетехника.

Для проверки всех систем САУ во время испытаний был произведен гидровыстрел, который был запечатлен на видео.

"Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Похожа на сирийские самоделки". Волонтер подверг критике новейшую украинскую гаубицу

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина приобрела в Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 122-мм 2С1 Гвоздика.