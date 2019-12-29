Оторвало голову: в Житомире после новогоднего корпоратива произошло жуткое ДТП

При столкновении разорвало, как автомобиль, так и водителя / Фото: dtp.kiev.ua

В Житомире 29 декабря произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля марки Volkswagen.

Как сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на слова очевидца, голову водителя оторвало и раскололо, а останки тела намертво зажало в металле.

"Молодой человек на большой скорости снес два дерева, на втором дереве машину сложило вдвое, передняя фара находилась в метрах 20 от машины вместе с генератором, в машине только водитель был, его полностью разорвало почти по кускам, я успел сфотографировать голову, которая была расколота на две части, следователь, который подошел к нам сказал, что голова застряла между металлом тело отдельно. Машина превратилась в металлолом", — рассказал очевидец.

Удар при столкновении был такой силы, что автомобиль смяло и разорвало на части. Останки погибшего водителя извлекали из груды металла сотрудники ГСЧС. По предварительным данным, погибший ехал с новогоднего корпоратива и находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, в полицию Днепра поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту идет мужчина в нижнем белье. Правоохранители приехали на место происшествия и выяснили, что нарушитель отдыхал на корпоративе, а затем каким-то образом отправился домой полуобнаженным.