В Днепре мужчина после корпоратива шел по улице в одних трусах: курьезное фото

Житель Днепра ярко отметил предновогодний корпоратив / Фото: пресс-служба Нацполиции

В полицию Днепра поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту идет мужчина в нижнем белье. Правоохранители приехали на место происшествия и выяснили, что нарушитель отдыхал на корпоративе, а затем каким-то образом отправился домой полуобнаженным.

"Иногда патрульным приходится сталкиваться с довольно странными ситуациями. Особенно часто такие ситуации случаются с людьми в нетрезвом состоянии", - передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Очевидцы сообщили в полицию о пешеходе без одежды ночью 21 декабря.

"Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улице только в нижнем белье", - рассказали правоохранители.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Стражам порядка задержанный признался, что развлекался вместе с коллегами на корпоративе, но что было потом – вспомнить не может. Личность мужчины установили быстро, поскольку его близкие уже забили тревогу и начали поиски.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении", - констатировали полицейские.

Напомним, российский пропагандист и ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с новогоднего корпоратива, которое ранее вызвало широкий резонанс в социальных сетях из-за нецензурной лексики, с помощью которой он общается с коллегами по программе Время покажет.