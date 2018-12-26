"Все, бл*дь, взяли бокалы": в Сети шокированы корпоративом пропагандистов российского Первого канала

Шейнин заставлял коллег поднимать бокалы, мотивируя их матом / Фото: 1tv.ru

Известный российский пропагандист и ведущий Первого канала Артем Шейнин предстал перед телезрителями несколько в иной роли на новогоднем корпоративе.

"Все, кто работает, хочет работать в программе "Время покажет", взяли бокалы! Все бл*дь взяли бокалы", - сказал он со сцены, обращаясь к своим коллегам. Видео мероприятия было опубликовано в Twitter.

Шейнин на корпоративе вел себя весьма развязано, отзываясь в адрес своих коллег по Первому каналу не особо уважительно. Заметно, что ведущий был в нетрезвом состоянии.

Пользователи в комментариях выступление Шейнина в роли тамады не оценили.

"Корпоратив на "Первом канале". Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России", — прокомментировал один из пользователей.

"Пьяный ведущий программы "Время покажет" канала ОРТ — Шейнин – на корпоративе. Мат-перемат в футболке с надписью fu*k you! А почему не по-русски написано матом? Днище полное — в такое дно скатилась культура и этика первых каналов и их ведущих в РФ", — отреагировал другой.

- Корпаратив на Первом канале.



Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России. pic.twitter.com/vmVbb0Tn69 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 25 декабря 2018 г.

Напомним, известный российский пропагандист, ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер в Германии попал в больницу Мюнхена после падения с эскалатора. Ему оказали первую медицинскую помощь, зашили раны и сразу отправили домой, что Глускеру очень не понравилось.