"Вы**здили в полночь на улицу": российский пропагандист пожаловался на плохое медобслуживание в Германии

Пропагандист оказался недоволен немецкой медициной / Фото: Instagram/Вадим Глускер

Известный российский пропагандист, ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер в Германии попал в больницу Мюнхена после падения с эскалатора. Ему оказали первую медицинскую помощь, зашили раны и сразу отправили домой.

"Меня просто вы**здили в полночь на улицу, вызвав такси, сказали, больше мы за вас ответственность не несем. Езжайте либо в гостиницу, либо в аэропорт, обращайтесь к лечащему врачу, пейте антибиотики, делайте рентгены по месту жительства и через 8 дней снимайте швы", - пожаловался Глускер в Instagram.

Пропагандист заявил, что плохо себя чувствовал и у него, вероятно, сотрясение мозга и перелом ребер.

/ Фото: Instagram/Вадим Глускер

/ Фото: Instagram/Вадим Глускер

"Российского пропагандиста выбросили из больницы в Германии. Они еще удивлены таким поступком и не понимают, что так сделают во всем мире", - прокомментировал инцидент украинский блогер Анатолий Штефан в Facebook.

Как ранее сообщалось, в Вильнюсе на выставке Форума свободной России не смогли присутствовать журналисты российского ресурса Известия, поскольку их выгнали за пределы здания.