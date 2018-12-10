В Литве с форума выгнали россиян под крики "Слава Украине!"

Участники мероприятия попросили журналистов уйти "по-хорошему".
В Вильнюсе на выставке Форума свободной России не смогли присутствовать журналисты российского ресурса Известия, поскольку их выгнали за пределы здания.
"Валите отсюда… вон отсюда, вы оккупанты… Позор вам… Слава Украине!" – кричали в адрес пропагандистов. Видео опубликовано в Facebook.
В потасовке участвовали главный редактор телеканала ATR Айдер Муждабаев и активист Эрфан Кудусов. Россияне вынуждены были под натиском разъяренной толпы покинуть мероприятие.
Очевидцы инцидента рассказали, что россиян облили красным вином под крики "вы все в крови".
Работников "Известий" попросили покинуть выставку в Вильнюсе
С выставки Форума свободной России в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников "Известий" покинуть зал.Опубликовано RU DELFI Понедельник, 10 декабря 2018 г.
Напомним, в центре Киева прошли двое неизвестных, завернутые в украинский и российский государственные флаги, спровоцировав скандал.