В Литве с форума выгнали россиян под крики "Слава Украине!"

Российским журналистам не рады в Литве / Фото: скриншот из видео

В Вильнюсе на выставке Форума свободной России не смогли присутствовать журналисты российского ресурса Известия, поскольку их выгнали за пределы здания.

"Валите отсюда… вон отсюда, вы оккупанты… Позор вам… Слава Украине!" – кричали в адрес пропагандистов. Видео опубликовано в Facebook.

В потасовке участвовали главный редактор телеканала ATR Айдер Муждабаев и активист Эрфан Кудусов. Россияне вынуждены были под натиском разъяренной толпы покинуть мероприятие.

Очевидцы инцидента рассказали, что россиян облили красным вином под крики "вы все в крови".

Работников "Известий" попросили покинуть выставку в Вильнюсе С выставки Форума свободной России в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ. Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников "Известий" покинуть зал. Опубликовано RU DELFI Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Напомним, в центре Киева прошли двое неизвестных, завернутые в украинский и российский государственные флаги, спровоцировав скандал.