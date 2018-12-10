"Обнимемся, братья": центр Киева взбудоражила парочка, завернутая во флаги Украины и России

В центре Киева двое мужчин решили показать российско-украинскую дружбу / Фото: Facebook/Киев оперативный

По улице Крещатик в центре Киева прошли двое неизвестных, завернутые в украинский и российский государственные флаги.

"Обнимемся, братья". Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города … Одни говорят, что они – молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде", - сообщает об инциденте в Facebook "Киев оперативный".

Очевидцы рассказывают, что к мужчинам подошли сотрудники полиции и потребовали документы. Стражи порядка переписали их данные и планировали передать в СБУ.

/ Фото: Facebook/Киев оперативный

"Пусть в Донецке и Луганске так походят", "Уйдут россияне с оккупированных территорий, выплатят компенсации, потом поговорим о партнерстве. О партнерстве, потому как о дружбе после событий 2014 года говорить моветон", "За такое надо по роже давать", "Развели демагогию, не все россияне поддерживают Путина. Поэтому не гребите всех одной лопатой. А эти двое молодцы", "Да, нет... Братьями мы уже не будем! Наши дети не простят. Сирот слишком много от "братского" народа", - написали пользователи Сети в комментариях к видео.

"Обнімємся, браття" Нормальний такий двіж організувала ця парочка в центрі міста... Одні кажуть, що вони молодці, інші - ледь стримуються щоб не дати по морді. Патрульні полісмени адекватно відреагували, переписали дані, направили в СБУ... Такє. Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 9 декабря 2018 г.

Напомним, президент Петр Порошенко одобрил разрыв договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.