Кремль прокомментировал разрыв дружбы с РФ

У Путина назвали шаг Киева "неуважением"
В Кремле разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией назвали неуважением к украинцам.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это шаг не в интересах народа Украины, это неуважение к нему", - заявил спикер Путина, комментируя известие о том, что президент Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", говорится на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, "дружба" между Украиной и РФ не была разорвана ранее, поскольку наша страна использовала положения договора в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие инстанции к России как нарушителю документа и норм международного права.
Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).
Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.