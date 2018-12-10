Кремль прокомментировал разрыв дружбы с РФ

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией назвали неуважением к украинцам.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это шаг не в интересах народа Украины, это неуважение к нему", - заявил спикер Путина, комментируя известие о том, что президент Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", говорится на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, "дружба" между Украиной и РФ не была разорвана ранее, поскольку наша страна использовала положения договора в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие инстанции к России как нарушителю документа и норм международного права.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).