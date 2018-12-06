Путинский пропагандист Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже

Дмитрий Киселев / "Комсомольская правда"

Одиозный российский телепропагандист Дмитрий Киселев намерен организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле (аннексированный РФ полуостров Крым).

"Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По словам Киселева, фестиваль будет проходить с 23 по 25 августа 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киселев выступил с рэп-номером в прямом эфире.