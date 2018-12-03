Путинский прогандист Киселев зачитал рэп в прямом эфире: опубликовано видео

Дмитрий Киселев / скриншот из видео

Одиозный кремлевский телепропагандист Дмитрий Киселев в эфире собственной программы выступил с рэп-номером на строчки легендарного советского поэта Владимира Маяковского из поэмы "Хорошо".

Соответствующий видеоролик был опубликовано на портале YouTubе. Киселев своим рэп-выступлением в эфире как бы пытался прокомментировать недавний скандал с задержанием хип-хоп-исполнителя "Хаски", заявив о том, что его задержание полицией "оказалось явно несоразмерным наказанием" и "рэперов не стоит кошмарить".

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали баснословную стоимость особняка Киселева в Коктебеле (аннексированный Крым).