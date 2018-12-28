"Заглянули в замочную скважину": российский пропагандист прокомментировал реакцию на пьяный корпоратив

Шейнин считает, что на корпоративе не сделал ничего неприличного/ Фото: Facebook/Artem Sheynin

Известный российский пропагандист и ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с новогоднего корпоратива, которое ранее вызвало широкий резонанс в социальных сетях из-за нецензурной лексики, с помощью которой он общается с коллегами по программе "Время покажет".

" Вот по какому угодно поводу ждал нового обострения внимания к своей скромной персоне, но... уж точно не по поводу отмечания Нового года с командой "Время покажет". Думал уже ничем меня не удивят любители жареных "фактов" и хайпануть за чужой счет", - написал Шейнин в Facebook.

Пропагандист заявил, что никогда не вел высокоморальный образ жизни, поэтому странно, что кого-то удивило такое поведение на празднике с большим количеством алкоголя. Он едко отозвался о тех, кто негативно отозвался в Сети о его поведении.

"А один слегка недовостребованный эксперт написал: "Я уже слишком стар, чтобы это понимать". Да нет, братан, ты не уже, ты родился старый, походу. А главное, ты уверен, что тебе и остальным обязательно надо понимать что-то про то, куда вас не звали и куда вы заглянули высокоморально в замочную скважину?", - написал Шейнин.

Всех, кто раскритиковал поведение представителя телевизионной интеллигенции России, Шейнин назвал "ханжами" и "занудами".

Напомним, в Сеть попало видео, где Шейнин с использованием нецензурной лексики требует от всех присутствующих - "кто работает и хочет продолжать работать в программе "Время покажет" - взять в руки бокалы.