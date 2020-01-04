Взрывы и горящие покрышки: в Каховке устроили протест из-за резонансного убийства

В Каховке устроили протест возле райотдела полиции / most.ks.ua

В Каховке Херсонской области местные жители вышли на акцию протеста у здания районного отделения полиции.

В частности, участники стихийной акции протеста зажгли автомобильные покрышки, а также бросали взрывпакеты и банки с краской в сторону здания райотдела.

Как пишет издание Мост, убийство местного жителя произошло после словесной перепалки. При этом свидетелем по делу проходит сотрудник полиции, находившийся на месте убийства.

Жители Каховки считают, что от них скрывают данные об истинном количестве стрелков — предполагается, что их могло быть трое, и один из них был с автоматом.

По данным полиции, убийца был один и оружие также использовалось одно. Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец в стрельбе не участвовал.

По последним данным, люди продолжают оставаться возле здания райотдела полиции.

"Прямо сейчас переговорщики от активистов зашли в полицию, и там пытаются понять, насколько качественно полиция проводит расследование этого уголовного дела", - добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Новой Каховкой произошло жестокое убийство – мужчина до смерти забил старушку.